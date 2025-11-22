Púrpura Sessions: Los Bacanos+Jerau+Danni Ubeda, 30 de Noviembre/Triax Studio

Uno de los eventos más exclusivos de lo que queda del 2025 y que marcará tendencias el próximo año se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre cuando un grupo selecto de invitados serán testigos de la primera edición del Púrpura Sessions una auténtica experiencia 360 que servirá como una plataforma única y la primera en todo el continente con puestas en escenas originales, en este formato artistas de primer nivel harán un repaso impresionante por sus mejores canciones frente a una audiencia totalmente VIP, en un escenario a la vanguardia tecnológica que dará que hablar en las redes sociales.

El original formato de experiencia musical 360 de Púrpura Sessions propone el mejor sonido y luces en un espacio acondicionado y funcional para que cada rincón tenga contenido, con activaciones y dinámicas a cargo de marcas de primer nivel este concepto se ha replicado exitosamente en otros países como en Venezuela con Free Cover o Argentina y el formato Esto es FA, en los Estados Unidos por ejemplo NPR Music marca el pulso de las redes sociales.

Púrpura Sessions contará con la dirección musical de Pedro Pacora y la grabación y masterización de Chris Fernandez un equipo de primer nivel en la producción del formato.

Con más de 27 años en el mercado musical y con hits inolvidables como “Te doy mi amor” y “Sin querer”, la agrupación venezolana Bacanos será uno de los estelares de esta esperada Púrpura Sessions, ganadores de tres discos de Oro y con cinco álbumes en el mercado, la banda será sin duda uno de los actos más aclamadas en esta fiesta exclusiva.

De Colombia se suma a la gran fiesta de Púrpura Sessions el cantautor Jerau quien cumple junto a sus fans sus 20 años de carrera artística, quien con su gira mundial denominada “La Conquista 20 Años”, celebrará dos décadas de éxitos.

Finalmente el cierre de lujo para esta primera versión del Púrpura Sessions estará a cargo de l español Danni Ubeda, quien hará gala de su fusión de latín pop y sonidos urbanos siempre con melodías que te envuelven, con más de 20 años de carrera, Danni Ubeda es uno de los grandes exponentes del pop latino actual

Todo va quedando listo para la primera emisión de Púrpura Sessions un frenético viaje por lo mejor de la música latina presentada en un formato internacional y que sin duda se convertirá en tendencia marcando el camino.