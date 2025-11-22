PRODUCE: Estrategia “Emoliente Bandera” impulsa a más de 130 emprendedores arequipeños

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), en articulación con la Municipalidad de Cerro Colorado, reconoció este viernes a 28 emolienteros del distrito arequipeño con el distintivo “Emoliente Bandera”, acreditación oficial que certifica buenas prácticas de inocuidad, higiene, atención al cliente e innovación en la elaboración y expendio del tradicional emoliente peruano.

La ceremonia se realizó en la Plaza Las Américas, donde también se entregaron 159 constancias de capacitación a emprendedores del rubro, quienes participaron en los talleres especializados impulsados por PRODUCE. Como resultado de este proceso, más de 130 emolienteros ya se encuentran registrados en la Plataforma Emoliente Bandera, herramienta digital que fortalece su visibilidad y acceso a nuevas oportunidades comerciales.

Durante el evento, se resaltó que el emoliente es una actividad económica de profunda raíz cultural y social, ejercida por más de 30 mil emolienteros a nivel nacional, quienes generan autoempleo productivo, bienestar comunitario y conservación de tradiciones. El ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó el rol del sector:

“El emoliente es identidad, es trabajo y es tradición. Desde PRODUCE seguiremos impulsando su formalización y crecimiento, porque detrás de cada puesto hay una familia, un esfuerzo y un emprendimiento que merece ser valorado”.

El reconocimiento entregado este viernes es resultado de un trabajo sostenido entre PRODUCE y la Municipalidad de Cerro Colorado en Arequipa, que durante los últimos meses desarrollaron procesos de capacitación, evaluaciones técnicas de módulos y acompañamiento directo a las asociaciones del distrito. Gracias a esta labor conjunta, se identificaron a los 28 emolienteros que hoy reciben el distintivo oficial por cumplir estándares sobresalientes en su servicio.

Sobre la estrategia Emoliente Bandera

La estrategia “Emoliente Bandera” es una intervención nacional impulsada por PRODUCE para fortalecer de manera integral la actividad emolientera, reconociendo su valor cultural y promoviendo su formalización y competitividad. Esta estrategia articula acciones de capacitación, asistencia técnica, mejora de prácticas de inocuidad, apoyo municipal, evaluación de módulos y visibilización digital.

Desde su implementación en 2024, PRODUCE ha capacitado a más de 1380 emolienteros y 41 asociaciones en ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Piura y Callao. Asimismo, 53 emolienteros ya han obtenido el distintivo oficial, y cientos más están en proceso de evaluación y acompañamiento.

Un eje clave de la estrategia es la Plataforma Emoliente Bandera, un directorio digital que permite ubicar puestos autorizados a nivel nacional. Para integrarse a ella, los emolienteros deben cumplir requisitos de formalización municipal, condiciones de salubridad y haber participado en el proceso de capacitación.