Ministra Lesly Shica llega a Cajamarca donde los programas sociales del Midis atienden a más del 60 % de la población

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, participó de una intervención multisectorial liderado por el presidente José Jerí, en el distrito de Jesús en la región Cajamarca, como parte del compromiso de acercar los servicios del Estado a las zonas más alejadas de todo el Perú, contribuyendo al desarrollo integral de la población de esta parte del país.

Como parte de este esfuerzo, se desarrolló una Feria Multisectorial con presencia de los ciudadanos del distrito y los alrededores. En este marco, la ministra Lesly Shica destacó la atención que brinda el Midis a la población más vulnerable en esta zona del país.

En Cajamarca, el Midis atiende a 823 707 personas en situación de vulnerabilidad, en una población total de más de 1 millón 300 mil habitantes, según el censo de 2017. Es decir, más del 60 % de la región forma parte directa de los esfuerzos del sector.

“Estamos recuperando los proyectos productivos que sostienen la economía local. Estamos trascendiendo las transferencias económicas para promover los emprendimientos y la atención a la población vulnerable”, destacó la ministra Shica.

La delegación la encabezó el presidente Jerí, quien junto a la ministra Lesly Shica y las autoridades locales, recorrieron la Feria Multisectorial que se realizó en la Plaza de Armas de Jesús, para facilitar el acceso de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios multisectoriales de promoción, prevención y protección. Asimismo, los usuarios de los programas sociales comercializaron sus emprendimientos, productos y servicios, evidenciando cómo el Midis avanza hacia la promoción productiva.

Participaron de esta feria todos los programas sociales del Midis y 15 entidades, que brindaron servicios médicos, productivos y trámites de identidad, entre otras atenciones, que son necesarias para el desarrollo de 19 centros poblados aledaños.

De esta manera, el Midis impulsa la inclusión económica y la autonomía productiva como ejes centrales de su política. Esta actividad en el distrito de Jesús, demuestra que el desarrollo integral requiere garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a salud y la protección social de las familias en situación de vulnerabilidad.

Visita a usuarios de programas sociales

Como parte de su visita al distrito de Jesús, la ministra Shica llegó al domicilio de una usuaria del programa Juntos, Rosa Saucedo, madre soltera con tres hijos de 13, 3 y 8 meses de edad, quien con el apoyo que recibe del Estado pudo emprender y convertirse en criadora de cuyes. Ella ya tiene 10 años como usuaria de Juntos y ahora puede comercializar los cuyes para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la ministra visitó a don Amadeo Romero de los Santos, usuario del programa Pensión 65, quien se dedica a la confección y venta de canastas, cunas moisés, floreros, paneras, pantallas para focos hechos de mimbre de sauce y laurel, gracias al apoyo que recibe del Estado.

Antes de ello, a su llegada a Cajamarca, la titular del Midis acompañó al presidente José Jerí, junto a los titulares del Interior, Trabajo, Ambiente y Cultura, en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y entonación del Himno Nacional, realizada en la plazuela Treptow Kopenick.

Esta actividad tuvo como propósito fortalecer la identidad y los valores nacionales, en el marco de las nuevas medidas de emergencia establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM. Junto al Ejecutivo, participó el alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez, reafirmando el compromiso de trabajar unidos por el país.