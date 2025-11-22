Migraciones y PNP intensifican megaoperativos de fiscalización a extranjeros en el distrito de San Martín de Porres

En el segundo mes del estado de emergencia decretado por el gobierno en Lima Metropolitana y el Callao, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) intensifican megaoperativos en el distrito de San Martín de Porres.

Migraciones desplegó a más de 50 inspectores de fiscalización para la verificación del estatus migratorio de más de 340 extranjeros, quienes fueron intervenidos por la policía en diversos puntos de San Martín de Porres. De ellos, se identificó que 93 estaban en condición irregular y fueron derivados a la PNP para las sanciones correspondientes.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, destacó la importancia del trabajo conjunto con la policía en los operativos de verificación y fiscalización migratoria, que tiene como finalidad contribuir a la seguridad del país y al orden interno.

“Durante el estado de emergencia, hemos realizado de manera conjunta más de 100 operativos en Lima y el Callao. A la fecha se han emitido más de 100 resoluciones de expulsiones de ciudadanos extranjeros, que básicamente se encuentran en situación irregular, han ingresado por pasos no autorizados o han puesto en riesgo la seguridad y el orden interno”, resaltó el superintendente.

El Migramóvil, unidad dotada con tecnología y equipamiento moderno para realizar los controles pertinentes, fue empleado para realizar el registro biométrico de los extranjeros que se encontraban en condición irregular.

Además, se contó con la participación de personal de la Municipalidad de San Martín de Porres, las Fuerzas Armadas y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).