Lanús de Argentina se coronó campeón de la Copa Sudamericana al vencer por penales al Mineiro 5-4

CARLOS HIDALGO

De forma dramática y en tanda de penales, el club Lanús de Argentina se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2025, al superar al Atlético Mineiro de Belo Horizonte-Brasil. En los 90’ reglamentarios y los 30’ suplementario, el marcador no se movió del 0-0, y en la tanda de penales el arquero Nahuel Losada atajó tres penales, que le permitieron alzarse con el título. Se jugó en el Estadio los “Defensores del Chaco” de Asunción-Paraguay.

A lo largo del partido, Atlético Mineiro dispuso de las mejores ocasiones de gol, pero no lo supo transformar en gol, lo cual le iba a costar el título. En el primer tiempo, un lanzamiento de tiro libre de Bernard desde la izquierda, hizo pegar el balón en el parante izquierdo, en la más clara de esta etapa.

En el complemento, otra vez Mineiro tuvo una chance clara con un remate de Hulk a los 70’ y que el balón pasó cerca del parante izquierdo, ante un Lanús que se cerró bien en su defensa. Ya en el suplementario, a los 102’ Biel ingresando solo al área remató fuerte, pero Losada en gran intervención bloqueó su remate.

En tanda de penales anotaron por Lanús, Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo y Watson, errando Bou y Acosta. Por Mineiro marcaron, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander, errando Hulk, Buel y Vitor Hugo.

ALINEACIONES:

LANÚS: Losada; Pérez (Méndez), Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina (Acosta), Cardozo, Salvio (Watson), Marcelino Moreno (Ramírez), Carrera y Castillo (Bou). DT: M. Pellegrino.

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso; Franco (Alexsander), IgorGomes, Guilherme Arana (Caio), Bernard (Scarpa); Dudu (Biel), Hulk y Rony (Saravia). DT: J. Sampaoli.

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ESCENARIO: Estadio “Defensores del Chaco” de Asunción