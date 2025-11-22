La «U» no pudo cerrar invicto el Clausura al caer con Los Chankas 3-1 que aún sueña con ir a la Sudamericana

Floja actuación. El Tricampeón Universitario de Deportes no pudo lograr terminar invicto el Torneo Clausura, al caer sin atenuantes ante Los Chankas en Andahuaylas por 3-1, resultado éste que le da una gran posibilidad al cuadro local a aspirar a lograr clasificar a la Copa Sudamericana, pues con sus 50 puntos en el Acumulado, deberá esperar algunos resultados en los partidos de hoy domingo.

Desde el primer tiempo, Los Chankas ejercieron una superioridad sobre los cremas, logrando sacar ventaja de 2-0, con los tantos marcados por Jose Manzaneda a los 14’ y de Franco Torres (la figura del partido) a los 38’. Para colmo, el zaguero paraguayo Williams Riveros se fue expulsado a los 42’, dejando a la “U” con 10 jugadores.

Par el complemento, Oshiro Takeuchi a los 48’ puso el 3-0 que ya era goleada, lo cual fue maquillado con el tanto de honor para Universitario, con el penal convertido por José “Tunche” Rivera a los 61’. Ni los cambios efectuados por Jorge Fossati en el complemento, les dieron resultados, siendo el peor partido del Tricampeón en este cierre del Clausura.

ALINEACIONES

LOS CHANKAS: Camacho; Quintana, González (Vega), Pimienta, González García; Takeuchi, Rivero, Palomino, Manzaneda (Espinoza); Torres y Bueno (Camargo). DT: W. Paolella.

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Costa), Ureña, Vélez (Concha), Carabalí (Reyna); Rivera (Castillo) y Flores (Valera). DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

ESCENARIO: Estadio Municipal de Andahuaylas