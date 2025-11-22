Inauguran el primer COED en San Luis

Después de muchos años de espera, los vecinos del distrito de San Luis cuentan con un moderno Centro de Operaciones de Emergencia Distrital – COED, cuya misión principal es la ayuda oportuna en casos de desastres naturales o peligros generados por la actividad humana, reduciendo el impacto que pueda causar en la población dichas tragedias.

El evento contó con la presencia del comandante Mario Casaretto La Torre, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima; el alcalde de San Luis Ricardo Pérez Castro, el jefe del INDECI, general ® Luis Arroyo Sánchez; Ing. Tirsa Cortez Lora, Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de San Luis, y decenas de vecinos, quienes celebraron con entusiasmo la inauguración del COED.

“Nuestro COED cuenta con una sala de capacitación, una sala de tomas de decisiones o crisis, un almacén de bienes de ayuda humanitaria que funcionará las 24 horas del día. Además, estará interconectada con el cuerpo de Bomberos, SAMU, INDECI, Policía Nacional y todas las instituciones quienes puedan brindar una respuesta rápida ante cualquier emergencia o desastre natural que ocurra en el distrito”, manifestó Tirsa Cortez.

Este Centro de Operaciones de Emergencia Distrital se encuentra ubicado en la cuadra 17 de la avenida Circunvalación, en la Urb. El Pino y funciona los 365 días del año, con personal capacitado, prestos a servir y atender a los vecinos de San Luis, monitoreando las actividades diarias del distrito.