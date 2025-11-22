“Éxito en tu Brevete” lleva alegría navideña a los niños de las zonas más alejadas de Arequipa

“Éxito en tu Brevete” lleva alegría navideña a los niños de las...

Con el espíritu solidario que caracteriza estas fechas, la empresa “Éxito en tu Brevete” anunció una hermosa iniciativa navideña: visitar las zonas más alejadas de Arequipa para repartir regalos y sonrisas a los niños que más lo necesitan.

Esta acción social será posible gracias al compromiso y apoyo del gerente general, señor Richard J. Valdivia Díaz, quien impulsa este proyecto con el objetivo de brindar un momento de alegría y esperanza a las familias arequipeñas menos favorecidas.

“La Navidad es tiempo de compartir, y creemos que pequeños gestos pueden generar grandes sonrisas. Queremos llevar un mensaje de amor y unión a los niños que muchas veces no tienen la oportunidad de vivir estas fechas con ilusión”, expresó Valdivia.

El equipo de “Éxito en tu Brevete” recorrerá diferentes distritos rurales y comunidades de la región, entregando juguetes, golosinas y mensajes de aliento, reafirmando su compromiso no solo con la formación de buenos conductores, sino también con el bienestar y desarrollo social de la comunidad.

Con esta noble iniciativa, la institución busca demostrar que la solidaridad y el espíritu navideño pueden conducir hacia un futuro con más empatía, esperanza y valores.



