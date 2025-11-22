El IPD presenta la Casa de los XX Juegos Bolivarianos en la VIDENA

El IPD presenta la Casa de los XX Juegos Bolivarianos en la...

Como sucede en las grandes capitales donde se desarrollan Juegos Multideportivos, este sábado abrió sus puertas la Casa de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 en el Centro de Alto Rendimiento VIDENA – IPD, del distrito de San Luis en la cuadra 9 s/n de la Av. del Aire.

Esta Casa Bolivariana es presentada por el Instituto Peruano del Deporte y funcionará desde este sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre desde las 10.00 de la mañana hasta las 7

8.00 de la noche.

Loa dirigentes nacionales e internacionales, la familia ODEBO, deportistas, entrenadores y periodistas y audiovisuales nacionales y extranjeros podrán disfrutar de la estancia, shows en vivo, zonas de confort, zona gamers, feria gastronómica y gustos variados en estos dias de fiesta deportiva.

El Instituto Peruano del Deporte presenta esta hermoso recinto para la familia bolivariana y acreditados que tendrán una zona para ealizar despachos y entrevistas.