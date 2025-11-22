Colombiano Luis Díaz fue sancionado con tres fechas por su expulsión en triunfo del Bayern ante PSG

Malas noticias para Luis Díaz y Bayern Múnich, luego de conocerse que debido a su expulsión en el partido contra Paris Saint-Germain en Champions League, fue sancionado por tres fechas. Esto quiere decir, que el atacante colombiano deberá permanecer por fuera de la acción durante los tres siguientes partidos que afronte el conjunto ‘bávaro’ en la fase liguilla del torneo europeo.

Aunque, según la prensa internacional, desde Bayern ya se adelantan movimientos para apelar la decisión y buscar que sea menos dura, en principio, Luis Díaz no podrá jugar hasta enero de 2026 en Champions.

El primer partido que se pierde ‘Lucho’ será uno de los más revelantes y llamativos, pues es contra Arsenal este 26 de noviembre. Los ingleses también luchan por la punta y sin duda, este juego podría marcar importantes diferencias en la parte alta de la tabla.

Después, jugarán en el Allianz Arena contra el Sporting Lisboa, donde milita Luis Javier Suárez, el próximo 9 de diciembre. Este partido será en el marco de la sexta fecha de la fase liga y hasta aquí habrá acción de Champions en el 2025.

Será hasta el 21 de enero, contra Union SG de Bélgica, que Bayern vuelva a jugar en la competencia europea. Sin embargo, para este compromiso, tampoco estará Díaz, pues es el tercero y último que permanecería por fuera, si no se cambia la decisión.

Es decir, que Luis Díaz volvería a tener minutos en Champions hasta la última fecha de la fase liga; lo haría ante PSV de Países Bajos el 28 de enero, cuando se den todos los juegos en simultáneo desde las 3:00 p.m. (hora de Perú).