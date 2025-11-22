Chelsea es el nuevo escolta del líder Arsenal tras vencer a Burnley 2-0 en la Premier League

En la reanudación de la Premier League en su fecha 12, Chelsea con su victoria a domicilio sobre el Burnley 2-0, se adueñó del segundo lugar de la tabla de posiciones, aprovechando el revés sufrido horas más tarde por el Manchester City en su visita al Newcastle en St. James Park 2-1. Los “Blues” con 23 puntos quedó a 3 de los “gunners” que jugarán hoy

Aunque tardó en llegar el primer gol, Chelsea de a poco justificó su victoria ante Burnley (no actuó Oliver Sonne). Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca, anotaron por acción de Pedro Neto a los 37’ y el argentino Enzo Fernández a los 88’. Por su parte, Manchester City sucumbió ante Newcastle 2-1, legando los goles en el complemento por acción de Harvey Barnes a los 63’ y 70’ por las “urracas”, y Rubén Dias a los 68’ por los “ciudadanos”.

Otros Resultados: Bournemouth 2 West Ham 2; Brighton 2 Brentford 1; Fulham 1 Sunderland 0; Wolves 0 Crystal Palace 2; Liverpool 0 Nottingham Forest 3. Partidos del Domingo: Leeds United-Aston Villa; Arsenal- Tottenham. Principales Posiciones: Arsenal 26; Chelsea 23; Manchester City 22; Crystal Palace 20; Brighton 19; Sunderland 19; Bournemouth 19.