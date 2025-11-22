Barcelona goleó al Athletic Club 4-0 en la vuelta al Camp Nou e igualó al líder Real Madrid

En la continuidad de la fecha 13 de la Liga de España, el F.C. Barcelona que volvió a jugar en el Camp Nou con restricción de espectadores, goleó al Athletic Club por 4-0, logró alcanzar en la punta al Real Madrid en 31 puntos, que el domingo puede escaparse nuevamente si le gana al Elche de visitante.

Los goles del cuadro “azulgrana” fueron anotados por el polaco Robert Lewandowski a los 4’, Ferran Torres con un doblete a los 46’ y 90’, y Fermín López a los 48’, siendo muy superior al elenco vasco, que nada pudo hacer ante el mejor juego colectivo e individual de los locales, que tuco de titular a su estrella Lamine Yamal. La visita terminó con 10 jugadores por expulsión de Sancet a los 54’.

Otros Resultados: Alavés 0 Celta 1; Osasuna 1 Real Sociedad 3; Villarreal 2 Real Mallorca 1. Partidos del Domingo: Real Oviedo-Rayo Vallecano; Real Betis-Girona; Getafe-Atlético de Madrid; Elche-Real Madrid. Principales Posiciones: Real Madrid 31; F.C. Barcelona 31; Villarreal 29; Atlético de Madrid 25; Real Betis 20; Espanyol 18; Getafe 17; Athletic Club 17; Sevilla 16; Real Sociedad 16; Celta 16.