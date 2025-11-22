Ayacucho F.C. espera un milagro para salvarse del descenso visitando a Cienciano en Cusco

La definición del descenso se jugará este domingo en el Cusco y en Lima. Ayacucho F.C. con 29 puntos visitará a Cienciano, con el objetivo de lograr el triunfo, y espera que UTC pierda ante Alianza Lima por dos goles de diferencia, para de esta forma lograr salvarse del descenso, luego de perder en mesa los tres puntos ante Comerciantes Unidos, días atrás.

Pero los ayacuchanos tendrán al frente a un rival como Cienciano, que luchará por alcanzar el último cupo a la Sudamericana, para lo cual necesita vencer y esperar otros resultados, en el cual no ganen ADT en su visita a Comerciantes Unidos, lo mismo que Sport Huancayo que será local frente a Cusco F.C.