Alianza Lima busca ser segundo del Acumulado ganando a UTC y que Cusco F.C. no lo haga ante Sport Huancayo

En la lucha por quedar segundo en el Acumulado, jugarán de forma simultánea mañana domingo, Alianza Lima ante UTC en Matute, y Cusco F.C. visitando a Sport Huancayo (ambos partidos desde las 3:00 p.m.), donde los íntimos necesitan ganar y esperar que los del “Rojo Matador” les de una mano venciendo a los “dorados” cusqueños.

Si bien en el papel los blanquiazules son favoritos ante los cajamarquinos, éstos se juegan la permanencia en la primea división, y el empate es un resultado que lo salva e cualquier contratiempo. En el otro cotejo, Cusco F.C. con la igualdad asegurará el segundo lugar para en los playoffs esperar al ganador de Alianza-Cristal, y no será factor en contra jugar en altura, pues están ambientados a ello.