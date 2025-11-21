Universitario quiere sacarle lustre a su Tricampeonato ganando a Los Chankas en Andahuaylas

Cerrando el Torneo Clausura, el Tricampeón Universitario de Deportes visitará a Los Chankas de Andahuaylas, buscando terminar invicto, aunque la tarea no será fácil ya que el elenco local mantiene esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana, para lo cual necesita los tres puntos. Se jugará en el Estadio Municipal.

Los cremas anuncian algunos cambios en su oncena principal, retornando el arquero Sebastián Britos, aunque los seleccionados que llegaron de Rusia están sentidos y el técnico Jorge Fossati, prescindiría que arranquen. En cuanto a Los Chankas van con su mejor oncena para dar pelea y aspirar a la victoria, prometiendo un partido muy atractivo.