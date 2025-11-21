Roger Velásquez debuta con podio en la T1 en Rally Mobil Primavera de Trujillo

Debut soñado. El trujillano Roger Velásquez logró subir al podio de los triunfadores al segundo lugar en la clase T1 en el Rally Mobil Primavera en Trujillo. Velásquez debutó en gran forma en la modalidad, respondiendo a la confianza de la afición norteña en su afán de defender a la Ciudad de la Eterna Primavera.

La carrera tuvo ocho pruebas especiales en dos dias de competencia. El primer día se corrió la PE1 de Motil a Chota, Velásquez, acomodándose a la potencia, peso y conducción de la máquina pudo llegar en la posición 25. En el PE2 de Chota a Otuzco, subiendo a más de 2,000 m.s.n.m. se recupera y se ubica 19. La PE3, nuevamente, de Motil a Chota, termina 13 y finaliza primer día con el PE4 de Chota a Otuzco en décimo cuarto lugar.

En el segundo día de carrera ya más acoplado al desarrollo de la camioneta, Velásquez culmina el PE5 Collambay-Ñary 11, en gran actuación. Enseguida en la PE6, Ñary-Collambay cruza la sentencia en la 13 posición. En el PE7 Laredo 1, se mantiene como protagonista para acabar 10, en su mejor actuación, finalmente en el PE8, Laredo 2, cierra su incursión en el rally en la colocación 11, superando incluso a autos del R3, R4, ST.

Este 29, Velásquez, junto a Takeo Matayoshi, Cristhian y Gianfranco Pérez, estará nuevamente defendiendo al automovilismo trujillano en las emblemáticas 6 Horas Peruanas. Estarán presentes en la categoría TC Ligth. La competencia en su 55° edición, largará a las 11:00hrs para culminar a las 17:00hrs sobre el asfalto del autódromo La Chutana.

Esta tradicional prueba de larga duración se estrenó el 24 de mayo de 1964 en el circuito callejero del Campo de Marte. Desde su aparición en el automovilismo peruano siempre tuvo carácter internacional, en esta oportunidad también contará con pilotos de España, Estados Unidos y Ecuador.