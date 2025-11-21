Presidente José Jerí entregó la Bandera del Perú a los deportistas abanderados a los Juegos Bolivarianos

El presidente de la República, José Jerí, entregó la Bandera del Perú a los deportistas abanderados que nos representarán en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que se inaugura hoy. La ceremonia que se desarrolló en el patio de honor de Palacio de Gobierno fue muy emotiva y donde los atletas recibieron con orgullo el Pabellón Nacional y se comprometieron a dejar en alto el nombre del país en la cita multideportiva.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez; el ministro de Educación, Jorge Figueroa; el presidente del IPD y del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Sergio Ludeña; el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina; el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y los deportistas de las delegaciones participantes.

«Para el país es motivo de orgullo recibirlos en la casa de Gobierno a pocas horas de la inauguración de los Juegos Bolivarianos, un evento que hermana a nuestros países y estoy seguro que será una gran fiesta deportiva donde harán gala de su capacidad y preparación. Esta competencia nos recuerda que a pesar de las fronteras nos une la historia. El Perú los recibe con los brazos abiertos convencidos en nuestra capacidad de organizar grandes eventos y pese a las adversidades, podemos salir adelante y mostrar lo mejor de nosotros, declaró el presidente de la República, José Jerí.

Los abanderados peruanos son el medallista olímpico Stefano Peschiera, la esgrimista María Luisa Doig, el taekwondista Mateo Argomedo y Mavet Yupanqui de la disciplina del kickboxing. La delegación peruana está compuesta por 642 atletas para estos XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que reúne a más de 4,500 atletas de 17 países que competirán en 41 deportes y 71 disciplinas.