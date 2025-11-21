Madre en shock tras secuestro de su bebé en Ica: familia sospecha de red de trata

La mujer que denunció el rapto de su recién nacido en un hospital de EsSalud permanece devastada y sedada. Sus familiares exigen prueba de ADN mientras cuestionan la versión oficial del caso.



La madre que denunció el secuestro de su bebé en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica continúa en crisis emocional. Dos días después del nacimiento por cesárea, una extrabajadora de limpieza del hospital se vistió como técnica de enfermería y se llevó al recién nacido durante la madrugada del jueves. Aunque la Policía recuperó al bebé en la casa de la sospechosa, el trauma persiste y la familia exige certezas científicas.

El drama de una madre que no puede reconocer a su hijo



María Condori, hermana de la víctima, reveló que su hermana apenas pudo estar unas horas con el bebé recuperado. La mujer permanece bajo sedantes y no tiene certeza de que el neonato sea su hijo. «El bebé solamente ha estado unas horas con ella, no puede identificar las características específicas de que sea su bebé», declaró Condori a RPP. La familia insiste en que se practique una prueba de ADN, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida por las autoridades.

El estado emocional de la madre es crítico. No quiere estar sola en ningún momento y tampoco produce leche materna por el shock. El bebé se alimenta actualmente con fórmulas lácteas. Además, la mujer vive angustiada por sus otras dos hijas menores que permanecen en la provincia de Palpa.

Sospechas de una red criminal detrás del rapto



Shayra Sandy Puza Hernández, la mujer capturada, explicó que fingió un embarazo ante su familia y secuestró al bebé para sostener su mentira. Sin embargo, María Condori rechaza esta versión. Para la familia, esta explicación no tiene sentido y podría tratarse de una red de trata de personas. «Pido que no nos quiten de vista y que siempre sigan la investigación de este caso», exigió.

Los familiares demandan que se aplique todo el peso de la ley contra la acusada. También reclaman sanciones administrativas contra el hospital por las fallas de seguridad que permitieron el secuestro. Condori advirtió que no bajarán la guardia ante este tipo de casos y esperan celeridad en la investigación. El trauma dejado en la madre plantea interrogantes sobre la protección de madres y recién nacidos en hospitales públicos del país.