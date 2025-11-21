Lanús y Atlético Mineiro juegan este sábado la final de la Copa Sudamericana en Asunción

Los elencos de Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, disputarán este sábado por la tarde el título de la Copa Sudamericana 2025, teniendo como escenario el Estadio “Defensores del Chaco” de Asunción-Paraguay, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), y el arbitraje del chileno Piero Maza.

Lanús logró su acceso a esta gran final, al eliminar a la Universidad de Chile, empatando en la ida jugado en Santiago 2-2, y venciendo en la vuelta como local 1-0. El técnico Mauricio Pochettino señaló que su plantel está concientizado en lograr el objetivo del título, sabiendo lo complicado que será el rival de turno.

Por su parte Atlético Mineiro de Belo Horizonte, que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, logra el pase a esta gran final, dejando en el camino a Independiente del Valle de Ecuador, igualando en la ida jugada en Quito 1-1, mientras que en la vuelta le ganó en casa por 3-1, siendo su figura más emblemática el atacante Hulk.