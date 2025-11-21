Juan Pablo Varillas semifinalista en Guayaquil Challenger al vencer al libanés Hady Habib

Juan Pablo Varillas consiguió un importante triunfo en los cuartos de final del Guayaquil Challenger, tras derrotar al libanés Hady Habib en un partido muy disputado. El peruano logró remontar el marcador y cerró la jornada con un triunfo por 2 sets a 1, con parciales de 7-5, 3-6 y 6-3, en un tiempo de 2 horas y 15 minutos.

Con esta victoria, Varillas (327 ATP), alcanzó su tercer triunfo consecutivo en el torneo ecuatoriano. Antes había dejado en el camino al boliviano Hugo Dellien y al canadiense Liam Draxl Aguilar, mostrando un ascenso en su nivel competitivo y una mayor solidez en los momentos claves. De esta manera, el tenista nacional espera ahora al ganador del duelo entre el ecuatoriano Andrés Andrade y el argentino Federico Agustín Gómez,