Jerí instala unidad de control en Chancay y anuncia desbloqueo de recursos regionales

El presidente José Jerí supervisó la unidad de control del puerto de Chancay y anunció que en 2026 liberará recursos del Foncor para gobiernos regionales.

El gobierno nacional intensifica su respuesta contra la criminalidad organizada con la instalación de una nueva unidad de control en el puerto de Chancay. Al mismo tiempo, el presidente José Jerí anunció que el próximo año desbloqueará fondos para los gobiernos regionales. La medida busca mejorar la capacidad de atención en sectores críticos como salud y educación.

Descentralización de recursos

Jerí explicó que la liberación de recursos se hará mediante el Fondo de Compensación Regional (Foncor). La coordinación será directa entre los sectores del gobierno central y los gobiernos regionales.

«Una vez que abramos el candado, ellos [los gobiernos regionales] podrán intervenir de manera más amplia, contribuyendo a atender las emergencias que se van presentando», declaró el presidente desde Chancay. El mandatario afirmó que existe «plena disposición» de su gobierno para atender cada problema regional y destacó que «por eso es fundamental viajar a cada una de las regiones y provincias». Durante su visita también tomó conocimiento del proyecto del nuevo hospital de Chancay.

Control portuario contra el crimen organizado

La unidad de control conjunto del puerto de Chancay inició operaciones con personal de distintas entidades nacionales. El objetivo es realizar análisis de riesgo de contenedores para interceptar mercancías ilícitas, especialmente drogas, y prevenir otros delitos.

«La puesta en marcha de esta unidad refleja el firme compromiso del Perú con la seguridad portuaria, la integridad del comercio internacional y la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional», afirmó el presidente tras supervisar las instalaciones. Esta unidad se suma a las ya existentes en los puertos del Callao, Paita y Matarani, donde «se registraron importantes incautaciones de drogas ilícitas».

Impulso a la pesca artesanal

El mandatario entregó el protocolo de habilitación sanitaria al Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chancay. «Es importante darle un nuevo impulso a los DPA en el país. Esta renovada infraestructura es un ejemplo de que cuando se trabaja de manera articulada, sectores público y privado, se pueden lograr grandes cosas», señaló Jerí. La inversión ejecutada en el proyecto supera los 19.3 millones de soles destinados a la mejora integral del desembarcadero.