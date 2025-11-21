Jerí destaca que Juegos Bolivarianos demostrarán capacidad organizativa del Perú pese a adversidades

El presidente José Jerí encabezó la ceremonia de entrega de bandera al team Perú y bienvenida a las delegaciones de los XX Juegos Bolivarianos, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre con más de 4,000 atletas de 17 países.

El presidente José Jerí señaló hoy que los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 permitirán mostrar al mundo el valor y la grandeza de los deportistas peruanos. El mandatario realizó estas declaraciones durante la ceremonia de entrega de bandera a los abanderados del team Perú y la bienvenida a las delegaciones que participarán en el certamen. Jerí destacó que este evento deportivo evidenciará la capacidad del Perú para organizar grandes eventos, salir adelante y mostrar lo mejor del país pese a las adversidades heredadas.

Una fiesta que hermana países

El jefe de Estado remarcó que los Juegos Bolivarianos constituyen una fiesta deportiva que hermana a los países. Subrayó que el certamen recuerda que, a pesar de las fronteras, los países participantes están unidos por la historia y el futuro que tienen en común. «Aquí, en cada prueba deportiva, forjamos identidad regional y competencia, y le mostramos al mundo el valor y la grandeza de nuestros deportistas», puntualizó durante su discurso.

Jerí agradeció a la Organización Deportiva Bolivariana por la confianza depositada en el Perú para organizar la edición 2025. «Todos estamos dando lo mejor de nosotros en las circunstancias en que encontramos la actividad», señaló el presidente.

Reconocimiento a los atletas nacionales

El presidente expresó un especial saludo a la delegación deportista peruana. «Son guerreros que se han preparado y dejarán en alto el nombre del país», enfatizó tras referir que el Gobierno reconoce los esfuerzos de los atletas. Jerí destacó el trabajo de preparación de los deportistas que representarán al Perú.

Los XX Juegos Bolivarianos se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre. El certamen contará con más de 4,000 atletas de 17 países que competirán en 45 deportes y 70 disciplinas.