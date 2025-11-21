Gilmer Álvarez Zapata asume la Superintendencia de Transporte Terrestre

Álvarez reemplaza a Anatoly Ruiz Cueva, quien renunció al cargo en la entidad adscrita al Ministerio de Transportes

El Poder Ejecutivo designó a Gilmer Álvarez Zapata como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). El nombramiento se produjo tras la renuncia de Anatoly Pavel Ruiz Cueva, quien ocupaba el cargo. La Sutran es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Resolución Suprema N° 021-2025-MTC que oficializa el nombramiento. El documento señala que el cargo se encontraba vacante y que resultaba necesario nombrar a la autoridad que asumirá la conducción de dicha institución.

Renuncia de Ruiz Cueva

La Resolución Suprema N° 020-2025-MTC aceptó la renuncia de Anatoly Pavel Ruiz Cueva al cargo de superintendente de la Sutran. El gobierno le dio las gracias por los servicios prestados. No se detallan las razones de su salida ni el tiempo que permaneció en el puesto.

Marco legal del nombramiento

La norma recuerda que la Sutran fue creada por la Ley N° 29380. El proceso de designación se realiza conforme a la legislación vigente. Entre las normas aplicables están la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos.

El documento lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera. La Sutran tiene como función fiscalizar y supervisar el transporte terrestre en el país. El organismo regula tanto el transporte de personas como de carga y mercancías.

La designación se produce en un contexto donde el sector transporte enfrenta diversos desafíos. Entre ellos están la informalidad, la seguridad vial y el ordenamiento del servicio. Álvarez Zapata asume ahora la responsabilidad de conducir la entidad encargada de supervisar estas actividades en todo el territorio nacional.