Fuerzas Armadas y Policía decomisan 210 kilos de marihuana en zona del Vraem

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incautaron 210 kilos de cannabis sativa en una operación realizada en el centro poblado Rumi Rumi, provincia de La Mar, Ayacucho. El decomiso se ejecutó en el marco de acciones coordinadas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las principales zonas de producción de drogas del país. La droga se encontraba almacenada en un punto de acopio clandestino.

Detalles de la intervención

El Comando Especial Vraem dirigió el operativo a través de la 2da Brigada de Infantería «Wari». Los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) participaron en la acción. El Grupo de Combate del BCT N.° 34 ingresó al lugar donde hallaron ocho costales. Estos contenían paquetes tipo ladrillo y ovoides de marihuana. Las autoridades aseguraron e identificaron el material. Luego lo pusieron a disposición de las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones.

Posición del Gobierno

El Gobierno señaló que este operativo refuerza su compromiso con la pacificación y el desarrollo del Vraem. La acción involucra el trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Una nota de prensa oficial indicó que la intervención «demuestra que la acción coordinada del Estado continúa generando resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico».

El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas mantienen una presencia operativa permanente en el Vraem. Las capacidades institucionales se han fortalecido para enfrentar a organizaciones criminales que operan en la zona. El Vraem concentra buena parte de la producción de coca ilegal del Perú y presenta desafíos de seguridad vinculados al narcotráfico.