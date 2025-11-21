Fiscal dio a conocer detalles de la jornada laboral por el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, la Coordinación de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Sur, que dirige la fiscal provincial Ana Isabel Bravo Sánchez, hoy, a través del programa de entrevistas “Diálogo Ciudadano” de Stereo Villa 107.1 FM, informó sobre la Jornada Laboral Extraordinaria Voluntaria que se realizará del 24 al 28 de noviembre del corriente, desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00p.m., en el Distrito Fiscal de Lima Sur que abarca: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Juan de Miraflores y Lurín.

La fiscal explicó que esta jornada adicional busca fomentar la participación de los trabajadores en actividades de sensibilización, apoyo a las víctimas y promoción de la igualdad de género. La medida es completamente voluntaria, garantizando la libertad de decisión del personal fiscal y administrativo, sin afectar sus derechos laborales ni sus remuneraciones.

Asimismo, la coordinadora Ana Bravo, refirió que esta jornada constituye una respuesta concreta y comprometida frente al incremento de casos de violencia que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestra jurisdicción. En un contexto en que la violencia se intensifica, resulta fundamental que la actuación fiscal también se refuerce, a través de jornadas extraordinarias que, de manera voluntaria y bajo el enfoque de debida diligencia reforzada, se orienten a brindar una atención oportuna y eficaz a las víctimas.

Subrayó que la jornada evidencia un enfoque centrado en las víctimas, al impulsar la emisión de diversos pronunciamientos fiscales —como aperturas de investigación, formalizaciones, requerimientos de incoación de procesos inmediatos y requerimientos acusatorios, entre otros— y al articular con otras entidades del sistema de justicia, con el fin de garantizar respuestas dentro de los plazos establecidos y alineadas al interés superior de la persona afectada. Durante esta semana de jornada esperamos emitir aproximadamente MIL ACTOS PROCESALES; acotó.

Se invita a todos a sumarse voluntariamente a esta iniciativa, en línea con el compromiso institucional de promover la igualdad, el respeto y la protección de los derechos de las mujeres.