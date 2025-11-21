Explosión en San Juan de Lurigancho: atacan vivienda equivocada en presunto intento de extorsión

Propietarios del inmueble donde detonó la explosión aseguran no haber recibido amenazas previas. Policía investiga si el ataque iba dirigido a vecinos del sector textil, objetivo frecuente de bandas extorsionadoras en la zona.

Bandas criminales detonaron esta madrugada un artefacto explosivo en una vivienda del asentamiento humano Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Los propietarios niegan haber sido amenazados o extorsionados. La hipótesis policial apunta a un error: el ataque habría estado dirigido a otra residencia de trabajadores textiles, sector acosado sistemáticamente por extorsionadores en Lima.

El ataque

Sujetos no identificados colocaron el explosivo entre la puerta metálica y la reja de madera del inmueble de tres pisos. Tras la instalación, huyeron rápidamente de la zona. La detonación generó pánico entre los vecinos. El estruendo despertó a los residentes, quienes salieron a la calle alarmados.

La explosión destrozó la puerta metálica de la vivienda. Las ventanas del inmueble estallaron por la fuerza del impacto. La onda expansiva afectó varios predios cercanos. Estructuras y ventanales de casas vecinas resultaron dañados.

Una hipótesis sin amenazas previas

Los dueños de la casa atacada afirmaron a las autoridades no haber recibido amenazas ni extorsiones. Esta ausencia de hostigamiento directo plantea dudas sobre el objetivo real del atentado. Tanto los propietarios como la policía sospechan que el explosivo iba dirigido a otra residencia.

Vecinos señalaron que en las proximidades viven trabajadores del sector textil. Este rubro es blanco frecuente de bandas extorsionadoras en la capital.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional llegaron de inmediato al lugar. Acordonaron la escena del crimen para preservar evidencias. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) ingresó a la zona para asegurar el perímetro. Los expertos realizan pericias que ayudarán a identificar a los responsables del atentado.

El episodio refleja la escalada de violencia criminal en Lima. Las bandas extorsionadoras recurren cada vez más a explosivos para intimidar a sus víctimas. San Juan de Lurigancho concentra buena parte de estos ataques.