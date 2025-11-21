Brasil ganó sobre la hora a Marruecos en el Mundial Sub-17 y es semfinalista

La Selección de Brasil acabó con el sueño de Marruecos ganándole sobre la hora 2-1, y se clasificó a las semifinales del Mundial Sub 17 que se realiza en Qatar, donde enfrentará a Portugal, que a su vez eliminó a Suiza 2-0. La otra llave de semifinales, la protagonizarán Austria e Italia.

Dell ‘abrió para Brasil a los 16’, al rematar de primera un centro de Ruan Pablo desde la derecha. Sin embargo, Ziyad Baha empató para los ‘Leones del Atlas’ en el añadido de la primera mitad al transformar un penal cometido por Ángelo Candido sobre Ismail El Aoud. En el 95′, con el tiempo cumplido, volvió a irrumpir Dell. Peinó Tiaghinho de cabeza y el ariete del Bahia salvó la salida de Chouaib Bellaarouch con un sutil toque con el pecho, para darle la victoria a la “Canarinha”.

Italia tampoco falló. La ‘Azzurra’ derrotó por la mínima, en el final a Burkina Faso por 1-0, con anotación de Thomas Campaniello, aprovechando un fallo en salida del meta Rahim Ouattara -formidable a lo largo del torneo- para abrirse paso con la zurda y fusilar mano a mano.