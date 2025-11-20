Quedaron definidos los Repechajes de Europa al Mundial 2026 donde salen los cuatro últimos cupos al Mundial

Quedaron definidos los Repechajes de Europa al Mundial 2026 donde salen los...

Se deberá esperar al mes de marzo del próximo año, cuando termine de completarse el cuadro definitivo con las 48 selecciones que conformarán el Mundial más exuberante de todos los tiempos.

Sin embargo, la suerte ya está echada y las 22 selecciones que se ganaron una segunda oportunidad en el repechaje europeo e intercontinental ya conocen cuál es el camino que deberán recorrer para quedarse con uno de los seis billetes que todavía quedan en juego.

Repesca europea

Cuatro de ellos se repartirán entre las 16 selecciones clasificadas a la repesca europea, que quedaron ordenadas en cuatro bombos diferentes. Las 12 con mejor ranking FIFA que quedaron en segunda posición de sus respectivos grupos clasificatorios se ubicaron en los tres primeros bombos. El cuarto, por su parte, lo formaron las cuatro selecciones que accedieron vía Nations League. Recalcar que las selecciones de los bombos 1 y 2 disputarán la semifinal como locales.

Así queda la repesca europea:

Llave 1: Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte. Semifinal 2: Gales vs Bosnia (local final). Los ganadores de ambas llaves se enfrentan por un cupo al Mundial.

Llave 2: Semifinal 1: Ucrania vs Suecia (local final). Semifinal 2: Polonia vs Albania

Los ganadores de ambas llaves se enfrentan por un cupo al Mundial.

Llave 3: Semifinal 1: Turquía vs Rumanía. Semifinal 2: Eslovaquia vs Kosovo (local final). Los ganadores de ambas llaves se enfrentan por un cupo al Mundial.

Llave 4: Semifinal 1: Dinamarca vs Macedonia del Norte. Semifinal 2: República Checa vs República de Irlanda (local final). Los ganadores de ambas llaves se enfrentan por un cupo al Mundial.