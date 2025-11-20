Público ingresará gratis para ver las diversas competencias de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 están a punto de comenzar y contarán con acceso gratuito para el público que desee presenciar las competencias en Lima y Ayacucho, con el hecho de impulsar el deporte, acercando la actividad a la ciudadanía y generando un ambiente de entusiasmo para apoyar a los atletas nacionales.

Más de 4,000 deportistas provenientes de 15 delegaciones competirán por el podio en 65 disciplinas, en un evento que no solo premia la excelencia deportiva sino que también inicia el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. En la edición anterior, los atletas peruanos se destacaron al obtener 114 medallas, coronándose en el primer lugar del medallero y demostrando el crecimiento del deporte nacional.

Participarán las naciones bolivarianas Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, junto a países invitados como Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, lo que asegura competencias de alto nivel y la aparición de nuevas figuras del deporte continental.

Los Juegos Bolivarianos 2025 representan un paso clave para los atletas peruanos de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, permitiendo evaluar su rendimiento y afinar estrategias para futuras competencias internacionales. Se realizarán desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre, estando prevista la inauguración del certamen mañana sábado a las 7:00 p.m. en el Real Felipe