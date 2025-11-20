Programa “Por No Decirlo” destapa irregularidades de reality chileno tras investigar en Migraciones y por denuncia del fashionista Di Mondo

¡Escándalo en Perú! El reality chileno “El Internado” de Mega y la productora Global Content graba en nuestro país con artistas y empleados extranjeros sin regularizar documentos y con visa de turista. Así lo denunció en el podcast “Por No decirlo” del canal NTP. El reconocido socialité, ícono de la moda y personalidad pública de Chile, Edmundo Huerta Cordero, mejor conocido a nivel internacional como Di Mondo.

Tras causar revuelo en los medios chilenos por esta grave acusación contra el reality, el productor José Ignacio Crousillat llegó hasta el popular personaje Di Mondo, conocido por ser una figura destacada en Nueva York, quien contó que pese a haber llegado al Perú a grabar se retiró del programa chileno porque querían que trabaje con visa de turista y que luego legalizarían sus documentos en Mercosur.

El programa investigó en Migraciones y se enteró que la mayoría del equipo —participantes, animadores, staff y ejecutivos— estaba trabajando ilegalmente en Perú. Incluso quienes ya habían sido eliminados del programa, entraban y salían con visa de turismo. No existía ninguna visa Mercosur en trámite, pese a lo afirmado públicamente por Mega en un medio chileno.

“Nosotros hemos visto en el registro migratorio que solo el director y la conductora tienen visa de trabajo”, indicó uno de los conductores de “Por no decirlo”, Giany Cossio.

“Una de las varias razones graves por la cuales no he podido participar en el programa es porque Mega y la productora Global Content me llevaron a Perú sin visa de trabajo, y eso genera un tema serio, legal, migratorio y de impuestos en Perú. Y eso es muy grave”, afirmó el fashionista en el espacio conducido por Giany Cossio e Israel Dreyfus.

“No me voy a exponer a este tipo de irregularidades. Me di cuenta de eso estando allá, estando en el aeropuerto, mi mano derecha me dice que no tenemos visa de trabajo, que tenemos que entrar con visa de turista, que supuestamente después de eso se iba a regularizar. Yo no sé si los otros participantes tienen visa de trabajo. Después, con asesoría legal, vi que esto era la ramificación de muchas aristas”, aseveró.

Di Mondo contó que llegó a Lima el pasado 24 de septiembre y alcanzó a grabar algunas cosas con Laura Bozzo. “Yo empecé a vivir mi propio reality cuando llegué a Perú (…), lo que se empezó a desencadenar allá, esta trama inimaginable, yo creo que ningún director podría escribirla”, expresó.

Tras ser consultado si estaría pensando tomar acciones legales contra la producción del reality, Di Mondo aseguró que “estamos en un proceso de asesoría legal por este tema, no es el único tema grave en el que estamos involucrados. El último correo que enviamos al canal y ya llevamos 18, 19 días sin respuesta y esto es grave porque he trabajado de ilegal en Perú”.

Laura Bozzo, Paloma Fiuza y Luciano Mazzetti graban en el reality

“El internado” es el primer reality de Mega, es un programa donde celebridades chilenas e internacionales están encerrados en una casona en Perú para competir y mostrar sus dotes culinarias. La conducción está a cargo del chef Yann Yvin y la figura de la TV, Tonka Tomicic.

Entre sus participantes están la ex Mekano y Porto Seguro Paloma Fiuza, la influencer Camila Nash, el influencer Rodrigo Fernández «Otakin», la influencer argentina Milo González, el español Efrén Reyero, la artista urbana Agustina «La White Latina» Canales, el exfutbolista y modelo español Adrián Pedraja, el colombiano David Zapata, el marrueco Tom Brusse y el modelo chileno Ellans de Santis. Y como uno sus jurados, el conocido Luciano Mazzetti.