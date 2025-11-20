Primer partido de los Playoffs de Cristal-Alianza se jugará el martes 2 en el Nacional

El gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, confirmó que el partido de ida de las semifinales de los play-offs entre los rimenses y Alianza Lima para ser Perú 2, se jugará el próximo martes 2 de diciembre a las 8:00 p.m. en la noche en el estadio Nacional.

«Está programado, el primer partido se va a jugar en el Nacional el martes 2 a las 8:00 p.m. . Si avanzamos también será en el Nacional, es un buen escenario para un partido de tanta trascendencia», comentó Zevallos, tras retornar a Lima desde Piura, tras el triunfo sobre Atlético Grau 2-1.