Perupetro en crisis total: Chira se va, pero queda el desastre; regalías caen, producción baja y adjudican Lote Z69 a la carrera

Nuevo presidente Carlos Bianchi recibe una entidad paralizada. Exigen remover al gerente general Pantigoso, responsable del fracaso y de un contrato firmado con decreto supremo hecho al apuro el mismo día.

El nuevo presidente de Perupetro, Carlos Bianchi, recibe una institución en emergencia. La salida de Pedro Chira Fernández no borra el legado que deja junto al gerente general (e) Carlos Pantigoso Andonaire: caída en la producción, reducción de regalías, cero adjudicaciones importantes, licitaciones desiertas y decisiones improvisadas que hoy ponen en riesgo la seguridad energética del país.

Y ahora se suma un episodio que ha generado indignación en el sector: la entrega express del Lote Z-69, un capítulo que refleja el nivel de improvisación que reinó en la entidad.

El escándalo del Lote Z-69: la “salvada” que Petroperú tuvo que hacerle a Perupetro.

Lo que ocurrió con el Lote Z-69 es, según especialistas, la prueba más evidente del caos institucional.

El lote venía siendo operado eficientemente por Petroperú, por lo que lo lógico—según fuentes internas y expertos del sector— era una renovación ordenada de contrato para asegurar producción, empleo y continuidad técnica. Pero Perupetro, bajo el mando de Chira y Pantigoso, tomó la peor decisión posible:

1. No extendió el contrato a Petroperú pese a

su operación sólida.

2. Retiró el lote y lanzó

una licitación sin criterio

técnico claro.

3. Ninguna empresa se

presentó, un resultado previsible dada la informalidad

del proceso.

4. Ante el fracaso, Perupetro corrió a pedirle

a Petroperú que vuelva a

operar el Lote Z-69 “temporalmente”.

5. La solución fue un

contrato express por solo

6 meses, que pone a Petroperú en riesgo operativo y

financiero.

6. Pese a ser un parche

de emergencia, los funcionarios de Perupetro posaron sonrientes en una fotografía oficial celebrando la firma, como si se tratara de un logro. Para los especialistas del sector, este episodio resume el nivel de improvisación: “Petroperú tuvo que salvar a Perupetro de su propio fracaso”.

La operación de 6 meses no garantiza estabilidad, no asegura inversión, no promueve competitividad y, sobre todo, no corrige la falta de planificación que llevó a Perupetro a este escenario. Regalías en caída: las pérdidas millonarias.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el impacto económico es evidente:

•Entre enero y octubre

de 2025 las regalías sumaron US$ 916.8 millones, 7.5%

menos que los US$ 990.9

millones del 2024.

•En octubre de 2025 se

pagaron US$ 84.7 millones,

17.4% menos que en octubre

del año anterior.

Desglose de octubre

2025:

• Gas natural: US$ 44.4

millones

• Petróleo: US$ 15.5

millones

• Líquidos de gas natural: US$ 24.7 millones

Una caída de esta magnitud revela una crisis sistémica: menos producción,

menos inversión y menos ingresos para el Estado.

PRODUCCIÓN A LA BAJA

Y CERO EXPLORACIÓN

El INEI informó que la producción del subsector hidrocarburos cayó 3.93%,

mientras que la producción de gas natural —pilar energético nacional— cayó 1.4%. Lo más grave: Perupetro reconoció que no hay contratos activos de exploración en el país. Sin exploración no hay

reservas.

Sin reservas no hay producción. Sin producción no hay

regalías. Y sin regalías no hay canon para regiones.

Pantigoso en la mira: piden su salida inmediata Con el ingreso de Bianchi, la exigencia es unánime dentro y fuera del sector: La salida urgente del gerente general Carlos Pantigoso y de todo el equipo que lo acompañó. A Pantigoso se le atribuye:

• paralización de procesos,

• improvisación técnica,

• decisiones administrativas sin sustento,

• retrasos que llevaron

a licitaciones desiertas,

• el manejo desordenado del Lote VI y ahora

del Z-69.

Para analistas del sector, Pantigoso simboliza el

fracaso completo de Perupetro en promover inversión

y estabilidad.

PERUPETRO NECESITA

CIRUGÍA MAYOR

El cambio de Pedro Chira era necesario, pero insuficiente. La crisis que vive Perupetro no es de una persona sino de un equipo gerencial que condujo a la entidad al borde del colapso. Casos como el Lote VI, la entrega express del Lote Z-69, la caída en regalías y la falta total de exploración demuestran que Bianchi deberá actuar con decisión si quiere:

• recuperar la confianza

del sector,

• garantizar continuidad

operativa,

• y reconstruir la institucionalidad perdida.

Perupetro no necesita

“ajustes”.

Necesita una reestructuración urgente desde la raíz.

