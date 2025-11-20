Municipalidad convoca a niños y niñas al concurso de coro navideño «Los Chorrillanitos»

Al grupo ganador se le implementará uniforme, cajón y guitarra.

Celebramos el espíritu navideño, la identidad cultural y el talento en Chorrillos.

La Municipalidad de Chorrillos invita a todos los niños y niñas del distrito, entre 6 y 13 años, a participar en el Concurso de Coro Navideños “Los Chorrillanitos”, un evento creado para promover las expresiones musicales y tradicionales de nuestro distrito.

Este concurso está dirigido a pequeños artistas que deseen representar a sus asociaciones, colegios, urbanizaciones o iglesias, formando grupos de hasta 10 integrantes. Las interpretaciones deberán ser en estilo tradicional y tener una duración máxima de 3 minutos.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán ser residentes de Chorrillos llenar el formulario de inscripción, de forma gratuita a través del enlace disponible https://acortar.link/QbCQSt y regístrate antes del 24 de noviembre.

Elige una canción navideña: Puede ser un villancico tradicional o una pieza navideña moderna.

¡Las plazas son limitadas! No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento único que traerá alegría y música a todos.

La primera etapa de selección se llevará a cabo el 26 de noviembre, donde los participantes demostrarán su talento vocal y su capacidad para transmitir la riqueza cultural de nuestro distrito.

Richard Cortez Melgarejo, alcalde del distrito de Chorrillos mencionó, “iniciamos el espíritu navideño con este gran concurso, ¿quiénes tienen pequeños con alma de artista? ¡Esta es su gran oportunidad para brillar! Anímalos a unirse al coro navideño “Los Chorrillanitos”, para que muestren su talento y conecten con sus raíces; hagamos que las voces del futuro resuenen con fuerza en Chorrillos, esta será una experiencia inolvidable llena de música y tradición”. ¡Inscríbelos ya! invitó el burgomaestre.

Es importante mencionar que los ganadores de este concurso serán reconocidos en una ceremonia, Asimismo, la implementación de uniforme, cajón y guitarra al grupo ganador.