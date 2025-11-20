El director general del Hospital de Huaycán, Maycol Baldeón Cruzado cuenta en exclusiva a Diario Uno su retorno a la máxima encargatura del nosocomio más popular de Lima Este y habla sobre los retos que afrontará en esta nueva gestión.

Maykol Luis Baldeón Cruzado es un médico cirujano que cursó los estudios de medicina en la universidad nacional del Centro en Huancayo. Inició su Serums en el Ejército del Perú en el año 2016 en el centro poblado Villa María en Mazamari.

Actualmente, regresa como director del hospital de Huaycán por segunda vez tras su primera gestión donde estuvo al frente del manejo del nosocomio por 11 meses. Hoy con más experiencia, tino y rigor aseveró que sus constantes serán la atención de calidad a los pacientes y la reestructuración del centro hospitalario.

El director del Hospital de Huaycán, Maykol Luis Baldeón Cruzado, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de los pacientes en esta zona de Lima. Con una trayectoria profesional intachable, Baldeón Cruzado ha trabajado incansablemente para mejorar la atención médica en el hospital.

Bajo su liderazgo, el Hospital de Huaycán ha implementado programas innovadores para abordar las necesidades de salud de la comunidad. La atención primaria ha sido una prioridad, con equipos de salud que trabajan en estrecha colaboración con las organizaciones comunitarias para promover la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades.

La gestión de Baldeón Cruzado también se ha centrado en la modernización de la infraestructura del hospital. Se han realizado inversiones significativas en equipos médicos de última generación, lo que ha permitido a los profesionales de la salud brindar atención de alta calidad a los pacientes.

Además, el director ha fomentado un ambiente de trabajo positivo y colaborativo entre el personal del hospital. Esto ha llevado a una mayor satisfacción laboral y a una mejor atención al paciente.

El compromiso de Baldeón Cruzado con la salud también se refleja en su enfoque en la educación y la capacitación del personal. Se han organizado talleres y cursos para mejorar las habilidades y conocimientos de los profesionales de la salud.

La comunidad de Huaycán ha respondido positivamente al liderazgo de Baldeón Cruzado. Los pacientes han expresado su gratitud por la atención cálida y personalizada que reciben en el hospital.

En un momento en que la salud es una prioridad para todos, el trabajo de Maykol Luis Baldeón Cruzado es un ejemplo inspirador de dedicación y compromiso con la comunidad. Su liderazgo ha hecho una diferencia real en la vida de los pacientes del Hospital de Huaycán.

El Hospital de Huaycán es un ejemplo de cómo la dedicación y el compromiso pueden llevar a resultados positivos en la atención médica. Con líderes como Baldeón Cruzado, el futuro de la salud en Perú se ve prometedor.