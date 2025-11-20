La ENSB inicia inscripciones para su Programa de Formación Artística Temprana 2026

La Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB) inicia el Proceso de Admisión 2026 para su reconocido programa de Formación Artística Temprana, dirigido a niñas y niños de 9 a 11 años de edad. Esta etapa es considerada por especialistas como el momento ideal para iniciar la formación técnica en Danza Clásica, debido a las demandas físicas, disciplinarias y expresivas que requiere un futuro bailarín profesional.

El programa tiene una duración de 14 semestres y se desarrolla en paralelo a la educación escolar, permitiendo una formación integral desde edades tempranas. Durante este proceso, los estudiantes avanzan progresivamente en técnicas de flexibilización, alineación corporal, estiramiento, coordinación, fuerza y preparación física especializada. Además, aprenden danza contemporánea, danzas de carácter, repertorio, stretching, gimnasia, francés, etc. Al concluir satisfactoriamente sus estudios, los alumnos recibirán el diploma de egresado en Danza Clásica, reconocimiento que respalda una formación sólida y profesional.

La efectividad de este programa se refleja en los logros de sus exalumnas, entre ellas Grace Kelly Cobian, primera bailarina principal del Ballet Nacional del Perú y Solange Villacorta Sánchez, primera bailarina del Ballet Municipal de Lima. Ambas iniciaron su formación artística en la escuela, demostrando como una base temprana y sólida puede abrir camino a escenarios importantes. Además, Solange es maestra en el programa FAT y de esta manera refuerza el rol de la formación temprana como un semillero real de talento que impacta en la escena profesional.

Las inscripciones presenciales estarán abiertas desde el 17 de noviembre al 19 de diciembre del 2025, mientras que las evaluaciones se realizarán entre el 22 y 23 de diciembre. Los resultados se publicarán el 26 de diciembre y los ingresantes iniciarán un periodo de preparación física desde el 5 de enero hasta el 26 de febrero del 2026. El costo de admisión es de 270 soles.

Con este proceso, la ENSB reafirma su compromiso de descubrir y formar nuevos talentos del ballet peruano, promoviendo el acceso temprano a una disciplina que combina técnica, sensibilidad y rigor.

Para más información, pueden visitar la página oficial de la escuela www.ensb.edu.pe y las redes oficiales de la institución.