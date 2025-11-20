Hernán Barcos: «Después del partido ante UTC el domingo, definiré mi futuro en ALianza Lima»

Días claves para su futuro’. El delantero Hernán Barcos aseguró que después del cotejo ante UTC se definiría su futuro, asegurando que si bien alguna oferta de Uruguay, la prioridad la tiene el cuadro ‘blanquiazul. «El equipo está bien, hemos trabajado bastante para llegar de la mejor forma al domingo y obviamente el objetivo es Perú 2», aseguró el argentino a la salida del entrenamiento.

En cuanto a su futuro, Barcos fue tajante: «Se definiría después del partido ante UTC y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces, ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Ellos saben mi deseo (retirarse en Alianza) y queda en ellos el sí o el no»

Por último, el atacante de 41 años, mencionó: «Son cosas del fútbol, uno no tiene garantizado nada. Así como me han querido 5 años seguidos, también me pueden decir que no. Duele tener que irse por lo que uno siente con Alianza, pero el fútbol es así».