Daniel Urresti seguirá cumpliendo los 12 años de cárcel por muerte de periodista Hugo Bustíos

El ex ministro del interior Daniel Urresti Elera continuará cumpliendo los 12 años de pena privativa de la libertad que le impuso el Poder Judicial, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos e intento de homicidio de Eduardo Rojas, ocurrido en 1988 en Huanta, Ayacucho.

Así lo dispuso, los magistrados de la Sala Superior, al rechazar aplicar la Ley 32107 en el proceso seguido contra Daniel Urresti.

De esta manera, la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho consiguió que se ratifique la condena de 12 años de cárcel contra Daniel Urresti por el delito de asesinato con alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos, así como de tentativa de asesinato agravado en perjuicio de Eduardo Rojas, por hechos ocurridos en 1988.

Ello luego de que el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe se opusiera al pedido de la defensa de Urresti, que solicitaba la aplicación de la Ley N° 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, la nulidad del proceso y la liberación del sentenciado, informó el Ministerio Público.

De esta manera, se evaluó en audiencia reciente la postura fiscal que sostuvo que dicha norma contraviene la Constitución y afecta el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Además, se valoró la jurisprudencia internacional en casos emblemáticos como La Cantuta, en atención a estándares del derecho convencional.

El caso tiene su origen en 1988, en Huanta, donde Urresti, entonces conocido como «capitán Arturo», ejecutó, junto a otros militares de la base de Castropampa, disparos que hirieron a Bustíos y a su colega Eduardo Rojas. Posteriormente, en la zona del ataque, en el camino denominado Erapata-Quinrapa, se colocó un explosivo en el cuerpo de Bustíos acabando con su vida. Producto del hecho, solo Rojas sobrevivió.

De está manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos, resaltando que las normas sobre prescripción no eximen de responsabilidad penal a personas que cometieron delitos de lesa humanidad.