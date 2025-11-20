Comisión Disciplinaria de la FPF otorgó los tres puntos a Comerciantes Unidos sobre Ayacucho F.C.

Luego de 12 días, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, otorgó finalmente los tres puntos al club Comerciantes Unidos de Cutervo sobre Ayacucho F.C. con marcador de 3-0, tras la suspensión del partido que jugaron en el Estadio «Las Américas» cuando el cuadro ayacuchano le ganaba 1-0 a falta de dos minutos, tras caerle un objeto al segundo árbitro asistente, l que orogino que el arbitro Diego Haro, decidiera suspenderlo.

Con ello, así queda ahora la lucha por el descenso, a falta de una fecha: 16. UTC 32 pts (-26 DIF); 17. Ayacucho 29 pts (-24 DIF); 18. Alianza UDH | 25 pts; 19. Binacional 18 pts

Con este dictamen, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II SALVARON LA CATEGORÍA y ya no pelean el descenso en la última fecha. Ayacucho con ello está obligado a ganarle a Cienciano en el Cusco, al menos por un gol y esperar que UTC pierda por cuatro goles frebte a Alianza Lima en Matute, para poder salvar el descenso.

AYACUCHO F.C. PRESENTÓ DENUNCIA

Pero Ayacucho F.C. no se quedó cruzado de manos y ha presentado una denuncia a la Fiscalía Provincial Cooporativa de Turno de Huamangam en contra del árbitro Diego Haro y terna arbitral en la moladidad de Usurpación de la función pública, sucitado en el estadio Las Americas el sabado 8 de Noviembre del 2025, entre las representaciones de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos, y llegarán hasta las últimas instancias del caso.