Bolivia se medirá con Surinam en Repechaje Intercontinental y si gana define con Irak el boleto al Mundial

Por la llave 2, la Selección de Bolivia se medirá ante Surinam (representante de Concacaf), para el Repechaje rumbo al Mundial 2026, tras realizarse el sorteo en la sede principal de la FIFA en Suiza. Si pasa esta primera valla, se medirá con Irak, por el boleto a la justa mundialista, para volver después de 31 años.

En la llave 1, Jamaica, que representa a Concacaf, jugará contra Nueva Caledonia, equipo de la OFC, en las semifinales. El vencedor de este partido disputará la final ante República del Congo, representante de la CAF, para obtener un cupo en la próxima Copa del Mundo. Ambas llaves se jugarán entre el 23 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey en México.