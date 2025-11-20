Alianza Lima ya conoce a sus rivales en el Mundial de Clubes de Voleibol Femenino en Sao Paulo

Alianza Lima prosigue con su preparación para disputar la próxima edición del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil. El equipo íntimo dirigido por Facundo Morando, afrontará este importante desafío internacional con la ilusión de realizar una destacada participación.

El cuadro blanquiazul debutará ante Osasco de Brasil el martes 9 de diciembre a las 6:30 p. m., en un cotejo que marcará el inicio de la aventura mundialista. El segundo compromiso será frente a Zhetysu VC de Kazajistán, el miércoles 10 de diciembre a las 11:30 a. m. Finalmente, cerrarán la fase de grupos el jueves 11 de diciembre a las 3:00 p. m. enfrentando a Scandicci de Italia.

Para llegar en óptimas condiciones, las íntimas han adelantado partidos correspondientes a la Liga Peruana de Vóley, permitiéndoles liberar su calendario mientras se concentran plenamente en su participación en el campeonato mundial en Brasil.