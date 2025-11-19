Taxista asesinado en el Rímac: ocho balazos dentro de su vehículo

Víctor Quispe Briones, de 41 años, fue acribillado presuntamente por delincuentes que fingieron ser pasajeros. El crimen deja dos menores huérfanos.



Un taxista fue ejecutado a balazos dentro de su propio vehículo en el sector de El Altillo, distrito del Rímac. La víctima, identificada como Víctor Quispe Briones de 41 años, recibió al menos ocho disparos. Los sicarios habrían fingido ser pasajeros para abordar la unidad y perpetrar el crimen.

El hallazgo de ocho casquillos dentro del vehículo revela la brutalidad del ataque. Los agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y comenzaron las diligencias correspondientes. Los peritos recogieron las evidencias en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

Familia desconcertada por el crimen

La esposa del conductor llegó al lugar visiblemente afectada. Aseguró que su pareja no tenía enemigos conocidos ni había recibido amenazas previas. «Lo han llamado (para) que haga una carrera, la verdad no sé. Me sorprende, no sé qué hacía por acá», declaró entre lágrimas.

La mujer no logra explicarse la violencia desplegada contra su cónyuge. El desconcierto de la familia contrasta con la hipótesis policial que maneja un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta línea investigativa aún debe ser confirmada con las pesquisas en marcha.

Violencia imparable en las calles

El asesinato se suma a la ola de crímenes que azota Lima. Los taxistas se han convertido en blancos frecuentes de la delincuencia organizada. Muchos conductores trabajan sin garantías de seguridad, expuestos a asaltos y ataques mortales.

Víctor Quispe deja dos hijos menores de edad en la orfandad. Su muerte representa otra tragedia más en una ciudad donde la violencia criminal parece no tener freno. Las autoridades investigan el caso mientras las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas concretas.

Las fuentes policiales consultadas por RPP trabajan en establecer el móvil exacto del crimen. Por ahora, solo queda la certeza de que Lima registra un homicidio más y una familia destruida por la violencia.