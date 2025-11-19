Sporting Cristal cerró el Clausura ganando a Atlético Grau en Sullana 2-1 y llegará motivado a los playoffs

Abriendo la última fecha del Torneo Clausura, en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, Sporting Cristal con varios juveniles, superó al local Atlético Grau de Piura por 2-1, llegando con el animo arriba, para afrontar los Playoffs ante Alianza Lima. El árbitro fue Robin Segura.

Por los rimenses anotaron el “chaval” Cristian Benavente a los 36’ y Diego Otoya con un golazo a los 53’ puso el segundo. El descuento de los piuranos llegó mediante un autogol de Carlos Salgado. Lo más resaltante para los celestes, fue el retorno a los campo del brasileño Gustavo Cazonatti, que ingresó a los 75’ por Benavente. Cristal sumo 31 puntos y es tercero en el Clausura, mientras Grau se quedó en 16 unidades en el puesto 13.