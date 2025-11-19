Selección Peruana descendió al puesto 52 superando a Chile y Bolivia en el nuevo Ranking FIFA

La FIFA presentó hoy su Ranking y Perú continúa cayendo posiciones, y ya está antepenúltimo de la Conmebol, solo por encima de Chile y Bolivia. Cabe indicar que en la última fecha FIFA, la ‘”Bicolor” empató 1-1 ante Rusia y cayó con Chile 2-1, por lo que descendió al puesto 52 y ya ha sido desplazado por Venezuela.

En cuanto a otra selecciones sudamericanas, Argentina ocupar el lugar 2, Brasil subió al puesto 5, Colombia se mantiene en el puesto 13. Además, Uruguay cayó un puesto y se encuentra en el 16, Ecuador marcha en el 23, Paraguay en el 39, Venezuela escaló al 48 y Perú bajó al 52, solo un escalón más que Chile 53 . Bolivia sigue siendo última en el puesto 76.