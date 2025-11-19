Santeria en Lima: La popular agrupación chilena llega por primera vez al Perú con su show «El Huracán Vuelve a Girar»

LA BANDA SE PRESENTARÁ EL JUEVES 4 DE DICIEMBRE EN EL SARGENTO PIMIENTA DE BARRANCO JUNTO A MAURICIO MESONES Y LOS MIRLOS. ENTRADAS EN JOINNUS

La nueva cumbia de SantaFeria, una de las agrupaciones tropicales más importantes de Chile, se escuchará por primera vez en Lima el jueves 4 de diciembre próximo, cuando hará bailar al Sargento Pimienta de Barranco junto a Mauricio Mesones y Los Mirlos, en una noche donde los chilenos podrán reunirse con sus seguidores peruanos, que han esperado este encuentro durante años.

El grupo oriundo de Santiago pisará suelo peruano para presentar su espectáculo “El Huracán Vuelve a Girar”, donde reúne sus más grandes éxitos, como “Locura y Pasión”, “Sákate Uno”, “Lejos del Amor” y “Cha Cha Cha”, y a poco de cumplir 19 de años de trayectoria, que fueron celebrados por todo lo alto en el Movistar Arena de su país, donde congregaron a miles de personas.

En su debut en Lima, programado en el Sargento Pimienta de Barranco, SantaFeria estará acompañado de Mauricio Mesones, una de las voces más populares de la cumbia peruana actual, y con quien grabó una canción homenaje a la papa a la huancaína, que generó muchos comentarios y escuchas en plataformas digitales.

Junto a ellos también estará presente la legendaria agrupación Los Mirlos, con varias décadas de música encima y una influencia global con su arte, que cerrará un gran año para su distinguida carrera, tras presentarse en el festival Coachella, girar por Estados Unidos y repotenciar su popularidad no solo en el Perú, sino también en varias partes del mundo.

SANTAFERIA EN LIMA:

Fecha: Jueves 04 de diciembre

Lugar: Sargento Pimienta de Barranco

Hora: 09:00 pm

Tickets: Disponibles en Joinnus