Roger Federer será incorporado al Salón de la Fama del Tenis en 2026

El suizo Roger Federer será incorporado al Salón de la Fama Internacional del Tenis (ITHF) en una ceremonia programada para el 1 de agosto del 2026 en Newport, así lo anunció la organización. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, conquistó 20 títulos de Grand Slam, convirtiéndose en el primer tenista masculino en alcanzar dicha cifra.

A lo largo de su carrera sumó 103 títulos profesionales antes de retirarse en 2022. Además, se mantuvo en el número uno del ranking mundial durante 237 semanas consecutivas entre 2004 y 2008, un récord que marcó una era en el deporte.

“Es un honor enorme ser incluido en el Salón de la Fama Internacional del Tenis y compartir este reconocimiento con tantos grandes campeones del deporte… Ser reconocido de esta manera por el tenis y por mis compañeros es realmente emocionante”, expresó Federer en un comunicado difundido por el ITHF.