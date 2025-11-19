Roban auto a mujer en SMP, la extorsionan y la estafan cuando paga por recuperarlo

Los delincuentes exigieron S/2,100 para devolver el vehículo, pero tras recibir el dinero desaparecieron y continúan acosándola para exigir más pagos



Una vecina de San Martín de Porres atraviesa un calvario desde que delincuentes le robaron su auto a mano armada frente a su casa. Los criminales la extorsionaron exigiéndole dinero para devolverle el vehículo, pero tras pagar la suma exigida, la estafaron y ahora siguen pidiendo más dinero sin entregarle nada.

El robo ocurrió cuando la mujer llegaba a estacionar su auto en la puerta de su vivienda. Dos sujetos armados bajaron de otro vehículo y la encañonaron para quitarle la unidad, mientras un tercer cómplice esperaba en el auto como conductor. Los hampones huyeron con el vehículo y minutos después usaron la tarjeta de débito de la víctima para cargar combustible en un grifo cercano, según consta en la denuncia policial.

La trampa de los extorsionadores

Al día siguiente del asalto, los delincuentes contactaron a la mujer. Le exigieron depositar dos mil cien soles a cambio de devolverle su auto. Desesperada por recuperar el vehículo, que necesita para sus actividades diarias, la víctima realizó el depósito bancario como le ordenaron.

Sin embargo, los criminales jamás cumplieron su palabra. No solo no le entregaron el auto, sino que siguieron llamándola para exigirle más dinero. «Me han extorsionado, me siguen extorsionando y no me entregan mi carro», denunció la afectada ante las cámaras.

Crimen planificado con seguimiento

Las cámaras de seguridad municipales revelaron que el robo fue completamente premeditado. Las imágenes muestran cómo los hampones siguieron a la mujer desde que salió de un mercado cerca del parque Mayta Cápac hasta su domicilio. Los delincuentes vigilaron sus movimientos durante todo el trayecto antes de atacarla.

«He visto las cámaras que me han otorgado en la municipalidad y me han estado siguiendo desde que salgo de allá», explicó la víctima. La mujer suplicó a las autoridades que investiguen hasta las últimas consecuencias y la ayuden a recuperar su vehículo.

El caso ya está bajo investigación en la Comisaría PNP de Sol de Oro, donde la ciudadana presentó la denuncia formal. Ahora espera que la Policía actúe rápidamente para capturar a los responsables y recuperar su auto.