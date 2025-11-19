Policía captura a siete mujeres en falso consultorio donde practicaban aborto clandestino

Las detenidas no contaban con formación profesional y operaban en pleno Cercado. La policía las intervino cuando realizaban un procedimiento.

Un operativo policial desmanteló un falso centro obstétrico en la avenida Jorge Chávez, en pleno Cercado de Arequipa, donde siete mujeres sin formación profesional realizaban abortos clandestinos. Las detenidas integrarían la organización «Las Desalmadas del Sur» y fueron capturadas cuando practicaban un procedimiento a una joven de 20 años con dos meses de gestación. La Fiscalía evalúa imputarles ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de funciones, exposición al peligro y lesiones.

El operativo

La División de Inteligencia y el grupo Terna intervinieron el inmueble tras investigaciones previas. Los agentes encontraron el lugar funcionando como si fuera un consultorio formal. Había mandiles, equipos médicos, camillas y ambientes acondicionados como áreas de atención.

Las detenidas son Luz Tapia, Brenda Cama, Luz Apaza, Celia Tapia, Elis Tapia, Magaly Véliz y Mónica García. Ninguna tenía título profesional ni habilitación para ejercer.

Las evidencias

La joven que recibía el procedimiento fue trasladada al Hospital Honorio Delgado Espinoza. Su pareja también quedó retenida en la intervención. Los efectivos hallaron restos de sangre, medicamentos e instrumentos vinculados a estas prácticas irregulares. Se incautaron siete teléfonos celulares y 300 soles en efectivo.

Investigación en curso

La Fiscalía trabaja para determinar cuántos procedimientos se realizaron en este local. El lugar operaba sin autorización en una zona céntrica de la ciudad. Las siete mujeres permanecen detenidas mientras avanzan las diligencias. El caso expone nuevamente la persistencia de estas prácticas clandestinas en Arequipa.