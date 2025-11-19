Ministra Lesly Shica respalda acciones del sistema de justicia y pide sanciones ejemplares para quienes hayan afectado salud y seguridad alimentaria de los niños

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, saludó las acciones emprendidas por el sistema de justicia para sancionar a quienes han dañado la salud y la seguridad alimentaria de los niños que reciben el servicio de alimentación escolar en diversas regiones del país.

“Hemos tenido una comunicación con la Fiscalía para respaldar cada proceso, en el marco del sistema de justicia, y hemos solicitado que las investigaciones se ejecuten con la mayor celeridad posible”, subrayó la ministra Shica.

Señaló que en su gestión ya se han dado pasos en la lucha contra la corrupción vinculada con los proveedores detrás de los productos utilizados en el servicio de alimentación escolar. “Una de nuestras primeras acciones fue sostener una reunión con el Ministerio Público, para comprometerlos en nuestro trabajo de supervisar la alimentación escolar, y además hemos incluido a la Contraloría General de la República para que nos acompañe en los operativos de supervisión que estamos desplegando en todo el país”, remarcó.

Lesly Shica anunció que el nuevo proceso de compras para el Programa de Alimentación Escolar, presentado hoy por el Midis, establece los candados necesarios para evitar que estas empresas que han vulnerado la salud de nuestros niños vuelvan a participar. “Estamos poniendo las cláusulas que corresponden, pero además estamos abriendo todo el mercado para que las empresas que quieran sumarse lo hagan demostrando calidad, transparencia e idoneidad”, añadió.

Operativo “Todos comemos lo mismo”

La ministra Lesly Shica llegó hasta a la institución educativa N.° 1579 Corazón del Niño Jesús, en el distrito de El Porvenir, para participar en un nuevo operativo relámpago “Todos comemos lo mismo”, que es un compromiso del Gobierno por garantizar que los desayunos escolares que consumen los niños en las escuelas públicas sean de calidad.

En su visita en la institución educativa, la ministra Shica dialogó con los miembros del Comité de Alimentación Escolar, a fin de conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de la comunidad educativa en general y evidenciar que el operativo es una acción concreta para asegurar que la alimentación en las escuelas sea segura, nutritiva y digna.

La ministra Shica Seguil, acompañada por el alcalde distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, explicó que funcionarios y equipos técnicos del Midis han sido desplegados en todas las regiones del país para fiscalizar directamente la prestación del servicio, labor que se desarrolla en coordinación con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, reforzando las acciones de control y transparencia, como parte de la reestructuración profunda del sistema de alimentación escolar.