Minedu supervisa actividades educativas en región La Libertad

 Viceministra Cecilia García destacó avance del licenciamiento del Instituto Tecnológico Laredo y anunció mesas técnicas entre el Ejecutivo y los Gobiernos regionales

En el marco de una intervención multisectorial del Ejecutivo en la región La Libertad, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Cecilia García Díaz, realizó una visita de trabajo a la Institución Educativa 80829 José Olaya, situada en el distrito de La Esperanza.

En esta institución, que atiende a más de 2000 estudiantes de inicial, primaria, secundaria y un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), la viceministra supervisó sus modernas instalaciones y participó en la ceremonia de premiación a estudiantes destacados en concursos nacionales organizados por el Minedu, como la Olimpiada de Matemática, los Juegos Florales 2025, el Concurso de Cuento y Ensayo José María Arguedas y el Concurso Crea y Emprende.

Durante su recorrido, visitó aulas de primaria y el taller de costura, donde los estudiantes de secundaria desarrollan habilidades técnicas para futuros emprendimientos.

Más tarde, la viceministra se trasladó al Instituto de Educación Superior Tecnológica Laredo, donde, acompañada de directivos, docentes y estudiantes, recorrió diversos ambientes, entre ellos el laboratorio multifuncional y otros espacios diseñados para fortalecer la formación en las carreras de Enfermería Técnica, Contabilidad, Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información.

La viceministra destacó que este instituto se encuentra en la última etapa del proceso para optar por su licenciamiento y reafirmó el compromiso del Minedu para acompañar esta gestión, señalando que, desde el Minedu, se respaldará el proceso para garantizar su éxito.

Asimismo, informó que el Ejecutivo ha acordado establecer espacios de coordinación especializados con los Gobiernos regionales, indicando que se implementarán mesas técnicas para identificar necesidades y hallar soluciones de manera conjunta.

En diálogo con los docentes y el personal del instituto, felicitó el trabajo que realizan y los exhortó a seguir esforzándose para cumplir su misión de formar jóvenes con una visión clara de su futuro.

En la tarde, la viceministra García Díaz y el gerente de Personas, Cultura y Operaciones de Camposol S. A., Bruno Burgos, suscribieron el Pacto Social por la Educación en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

Camposol S. A. se compromete a realizar intervenciones en sus zonas de influencia, en las regiones Piura y La Libertad, en favor de 3700 estudiantes y priorizando algunas localidades.

El Minedu continuará articulando esfuerzos con las instituciones educativas de la región para fortalecer la calidad del servicio educativo y garantizar mejores oportunidades para los estudiantes de La Libertad.