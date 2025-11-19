Marcelo Bielsa a punto de ser destituído de dirigir a la Seleccion de Uruguay

Acabó el año para los seleccionados nacionales tras el final de la fecha FIFA del mes de noviembre que dejó ya a 42 clasificados al Mundial 2026y también un importante número de eliminados. Varios de los que ya se habían clasificado, han venido probando cosas en los más recientes amistosos, pero a uno de ellos no les ha salido los planes y se habla de un cambio de técnico a falta de siete meses para el Mundial.

Y es que, desde Montevideo, aseguran que la continuidad del argentino Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay corre riesgo luego de la goleada 1-5 en contra que sufrieron los charrúas ante Estados Unidos durante la jornada del martes en el estadio Raymond James en Tampa Bay, Florida.

Según informó el periodista Federico Buysan, el técnico argentino no está convenciendo del todo e incluso habla de que la relación con los jugadores está completamente rota y que el mensaje no llega. Ante esto, crecen las posibilidades de que Uruguay cambie de entrenador a pocos meses del inicio del Mundial donde esperan hacer un papel importante ya que se trata de una campeona del mundo.